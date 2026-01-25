Altri due escursionisti dispersi alla Burraia

Nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti per recuperare due escursionisti che si erano persi nei prati della Burraia, nel comune di Pratovecchio Stia. L'intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione di scomparsa durante un'escursione nella zona. Le ricerche sono state avviate prontamente per garantire la sicurezza dei due escursionisti e riportarli in salvo.

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti per il recupero di due escursionisti dispersi in zona prati della Burraia comune di Pratovecchio Stia. Con il calare del sole e l’inizio delle nevicate, i due non sono più riusciti a ritrovare il sentiero di ritorno. In contatto con la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

