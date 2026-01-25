Beatrice Venezi riceve otto minuti di applausi al Teatro Verdi di Pisa, segnando un grande successo di pubblico. La reazione conferma l’apprezzamento per la sua interpretazione e il coinvolgimento degli spettatori. Intanto, la protesta della Cgil si è dimostrata inefficace, lasciando il pubblico concentrato sulla rappresentazione. Un risultato che evidenzia l’importanza della qualità artistica e della partecipazione culturale.

Il pubblico di Pisa e probabilmente anche quello di Venezia: ha già scelto. Al Teatro Verdi alla nuova rappresentazione de la Carmen la sala stracolma ha tributato ben otto minuti di applausi al Maestro Venezi. Sarà utile come piccolo promemoria per i sindacati, in particolare per la Cgil, e per gli orchestrali de La Fenice finiti nel meccanismo della contrapposizione ideologica. Otto minuti d’applausi, le erinni rosse incassano e portano a casa. Come documenta il cronista dell’Ansa finisce finisce infatti con ben otto minuti di applausi la seconda Carmen andata in scena domenica al teatro Verdi di Pisa che ha visto protagonista sul podio a dirigere l’orchestra da camera fiorentina, Beatrice Venezi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Altra replica, altro trionfo: Beatrice Venezi riceve 8 minuti d'applausi dal pubblico di Pisa. La protesta della Cgil è un flop

Leggi anche: Trionfo per Beatrice Venezi a Pisa, ‘Carmen’ accolta da 10 minuti di applausi

Beatrice Venezi: teatro gremito e applausi a Pisa per il secondo appuntamento di CarmenA Pisa, il Teatro Verdi ha registrato un'affluenza completa per il secondo appuntamento di Carmen di Bizet, diretto da Beatrice Venezi con l'Orchestra da camera fiorentina.

