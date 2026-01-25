Allegri prima di Roma Milan | Vi spiego la scelta di Ricci ecco cosa servirà stasera
Prima del match tra Roma e Milan, l’allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha commentato la scelta di Ricci e le strategie previste per la partita. In un intervento durante il prepartita trasmesso da Dazn, Allegri ha spiegato le motivazioni dietro la formazione e le aspettative per questa importante sfida di campionato.
Argomenti discussi: Roma Milan, Allegri: 'Per la Champions siamo in 4 per 3 posti. Serve fatica e stare zitti'. Video; Allegri: Saelemaekers? Adesso decido. Leao dolorino, e per la Champions bisogna stare zitti; Milan, Allegri: Calciomercato? Vi ho già detto che...; Allegri pensa all’Europa e alla Roma: Bisogna stare zitti.
Il Milan gioca contro la Roma all’Olimpico con Ricci titolare a centrocampoMassimiliano Allegri commenta le sfide tattiche e le scelte strategiche prima della partita tra Roma e Milan, sottolineando l’importanza di una preparazione tecnica adeguata per affrontare avversari d ... notiziemilan.it
Roma-Milan, orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ACon l'Inter a +6 la trasferta romana per il Milan diventa già uno spartiacque della stagione come per i giallorossi nella lotta Champions ... tuttosport.com
Tuttosport in prima pagina: "Allegri, mai dire scudetto: zitti e Champions" x.com
Favorita per lo scudetto Allegri non ha dubbi: è l’Inter. In conferenza stampa, prima di Roma-Milan, l’allenatore rossonero ha chiamato i nerazzurri fuori dalla lotta Champions: “Hanno 52 punti, è anche una questione matematica” Secondo voi ha - facebook.com facebook
