Allegri non è sorpreso di vedere la Roma nelle prime quattro gare di Serie A con Gasperini

Massimiliano Allegri non si sorprende nel vedere la Roma nelle prime quattro gare di Serie A con Gian Piero Gasperini in panchina. L’allenatore dell’AC Milan osserva con attenzione l’andamento delle squadre e riconosce come le scelte tattiche e la continuità abbiano contribuito a questa posizione di classifica. La situazione è in linea con le aspettative di Allegri, che segue con interesse l’evoluzione del campionato italiano.

Breaking: Non è stata una sorpresa per l’allenatore dell’AC Milan Massimiliano Allegri vedere la Roma alla ricerca di un piazzamento tra i primi quattro in Serie A sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Domenica la Roma ospita il Milan, con soli quattro punti a separare le due squadre, rispettivamente quarta e seconda. La squadra di Allegri spera anche di colmare il divario con l’Inter capolista, nonostante il tecnico italiano ripeta costantemente che i rossoneri non sono in lotta per lo scudetto. La Roma ha vinto le ultime tre partite di campionato, mentre il Milan è imbattuto dall’esordio e Allegri si aspetta una grande battaglia tra le due formazioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Riise: “La Roma può entrare nelle prime quattro. Dybala vorrei che restasse”Johj Arne Riise analizza la stagione della Roma, sottolineando le possibilità di entrare nelle prime quattro posizioni in Serie A e il desiderio di vedere Dybala restare in giallorosso.

