Sabato 31 gennaio, al Mecum Las Vegas 2026, l'asta annuale di moto d'epoca più grande al mondo, verranno messe in vendita tre repliche, perfette in ogni dettaglio, di quello che può essere considerato senza ombra di dubbio, il chopper più famoso al mondo: la Harley-Davidson Panhead Captain America guidata da Peter Fonda nel film cult del 1969 Easy Rider. Una moto che, nonostante, siano passati quasi 60 anni dall'uscita della pellicola, resta ancora ben impressa nella memoria collettiva come la protagonista assoluta di un'opera cinematografica che interpretò alla perfezione la voglia di ribellione e di rottura dei giovani americani con la società dell'epoca, anni inquieti sferzati dalla guerra in Vietnam, dalla lotta per i diritti e dall'avanzata della controcultura americana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - All'asta tre repliche della Captain America di "Easy Rider"

