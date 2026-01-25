L’amministrazione comunale, preoccupata per l’aumento di furti e danneggiamenti, annuncia un potenziamento della videosorveglianza in tutta la città. La sindaca sottolinea l’importanza di interventi mirati per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. L’obiettivo è rafforzare le misure di controllo e prevenzione, contribuendo a creare un ambiente più protetto e tranquillo per tutti.

Allarmano anche l’amministrazione comunale i ripetuti episodi di furti e danneggiamenti subiti dalla popolazione. Tuttavia, le 26 telecamere di videosorveglianza e gli 8 dispositivi di lettura targa ai varchi di ingresso del Comune presenti a presidio e controllo dei luoghi collettivi più frequentati non sembrano in alcun modo scoraggiare atti delinquenziali e di vandalismo. "Il sistema di videosorveglianza – fa sapere la sindaca di Bomporto Tania Meschiari - è in fase di progressivo potenziamento nei punti più sensibili, sugli edifici pubblici e nelle aree comunali maggiormente frequentate. Accanto a questi interventi, prosegue poi il lavoro congiunto con le amministrazioni dei Comuni del Sorbara per l’aggiornamento delle tecnologie in uso e la realizzazione di un sistema unico di videosorveglianza così da rendere più efficiente il monitoraggio del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme sicurezza, la sindaca: "Potenziamo la videosorveglianza"

