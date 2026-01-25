Il sindaco di Limbiate ha emesso un'ordinanza che vieta l'uso e la detenzione di protossido di azoto in aree pubbliche, in risposta alla diffusione tra i giovani di pratiche legate al consumo di gas esilarante. La misura mira a prevenire rischi per la salute e a contenere l’uso non autorizzato di questa sostanza, nota anche come “droga del palloncino”.

Limbiate (Monza), 25 gennaio 2026 – Allarme gas esilarante: contro quella che viene definita anche la ’ droga del palloncino ’ a Limbiate arriva un’ordinanza specifica del sindaco che vieta uso e detenzione in aree pubbliche del protossido di azoto, formula chimica N2O. Il provvedimento, già pronto da qualche settimana, è stato annuciato pubblicamente l’altra sera, nel corso dell’incontro pubblico dal titolo emblematico ’Basta una bomboletta’, col dottor Renato Durello, medico psichiatra, responsabile del Sert che ha affrontato il delicato tema delle dipendenze giovanili. È intervenuta anche una mamma di Limbiate che ha raccontato l’esperienza del figlio, caduto nella dipendenza da gas esilarante e sta faticosamente affrontando oggi un percorso di recupero per tornare alla normalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme gas esilarante fra i giovani: arriva l’ordinanza del sindaco che a Limbiate vieta le bombolette

Limbiate, ordinanza contro il “gas esilarante”: stop a uso e detenzione nelle aree pubblicheA Limbiate, il sindaco Antonio Romeo ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso e la detenzione del Protossido d’Azoto, comunemente chiamato gas esilarante, nelle aree pubbliche della città.

Leggi anche: Bastia Umbra, niente botti per Capodanno: ordinanza del sindaco vieta fuochi d'artificio

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Allarme gas esilarante fra i giovani: arriva l’ordinanza del sindaco che a Limbiate vieta le bombolette.

Allarme gas esilarante fra i giovani: arriva l’ordinanza del sindaco che a Limbiate vieta le bomboletteLa drammatica testimonianza di una madre: Mio figlio caduto nella dipendenza ne sta uscendo a fatica. Il primo cittadino: Stiamo monitorando questo problema da mesi, abbiamo iniziato a trovarle nei ... ilgiorno.it

Limbiate e lo sballo con il gas esilarante: scattano i divietiSicurezza urbana e tutela dei giovani: il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, firma l’ordinanza ... msn.com

Terrore a Napoli. Due rapine, della stessa banda, a due benzinai tra Capodichino e Qualiano. E' allarme sicurezza. - facebook.com facebook