Allarme frana in una zona collinare di Silvi Paese viene giù parte del terreno FOTO

Un'area collinare di Silvi Paese è stata interessata da una frana intorno alle 11:15 di domenica 25 gennaio. La situazione ha causato il crollo di parte del terreno, generando preoccupazione tra residenti e autorità locali. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per verificare eventuali rischi e mettere in sicurezza la zona.

Allarme frana intorno nella zona collinare di Silvi Paese intorno alle ore 11:15 di domenica 25 gennaio.Una porzione di terreno si è staccata ed è venuta giù con diverse case non distanti.Lanciato l'allarme sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco di Teramo del Distaccamento.

