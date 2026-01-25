Alla fine il 18enne Dro va al Psg si conclude la telenovela | firmerà un contratto fino al 2030

Il trasferimento di Dro, giovane talento del Barcellona, al Paris Saint-Germain si è finalmente concretizzato. Dopo settimane di attesa e alcune dichiarazioni contrastanti, il 18enne ha firmato un contratto fino al 2030. La decisione ha suscitato commenti, anche da parte di Flick, che ha espresso delusione per una scelta forse influenzata dai procuratori. Con questa operazione, il Psg rafforza il suo reparto giovanile e le proprie prospettive future.

Alla fine Dro, talento 18enne del Barcellona, come aveva annunciato sarà un nuovo giocatore del Psg. Flick aveva sbrigato la faccenda parlando di grande delusione e che non si sarebbe aspettato una decisione simile da parte di un ragazzo così giovane, influenzato forse dai procuratori che gli ruotano attorno. Luis Enrique accoglie così un talento della Masia catalana, cosa che raramente avviene (che un canterano vada via dal "nido" barcelonista ndr). Ne parlano in Francia ampiamente. Alla fine Dro è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, il Barcellona perde il suo gioiello della Masia. Si legge così su L'Equipe: " Il Psg si è assicurato il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato.

