Alisha Lehmann ha deciso di lasciare il Como, trasferendosi al Leicester e iniziando una nuova fase della sua carriera. Dopo aver giocato in Serie A femminile, l’atleta svizzera torna nella Women’s Super League, motivata da ragioni sportive e personali. Questa scelta riflette un percorso di crescita e nuove opportunità, accompagnato anche da cambiamenti nella vita privata. Un passaggio importante che segna un momento significativo nel suo cammino professionale.

Il capitolo italiano di Alisha Lehmann si è concluso con il suo ritorno in Inghilterra. Arrivata al Como Women nel 2024, l’attaccante svizzera è stata ceduta a titolo definitivo al Leicester City Women, tornando così a giocare nella Women’s Super League inglese, un campionato che Alisha conosce bene. Il nuovo contratto la legherà al club fino all’estate del 2028. Il bilancio dell’avventura lariana per Alisha Lehmann parla di nove presenze complessive e un solo gol, realizzato contro l’Inter nella Serie A Women’s Cup. L’ultima apparizione risale al 23 novembre, nella gara interna contro la Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alisha Lehmann cambia vita. Lascia il Como, firma col Leicester e ha pure un nuovo fidanzato

Alisha Lehmann lascia il Como, l’ex Juventus Women firma con un altro club: il comunicato ufficiale dei larianiAlisha Lehmann lascia il Como per approdare al Leicester, come annunciato ufficialmente dai lariani.

Serie A femminile, la star dei social lascia il Como Women e va al Leicester. Lehmann torna in Inghilterra: "Scelta di vita»Alisha Lehmann ha annunciato il suo trasferimento dal Como Women al Leicester, segnando la fine della sua esperienza in Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Alisha Lehmann rivoluziona la sua vita: addio all'Italia e nuovo amore; Calcio femminile, Alisha Lehmann lascia l'Italia e si trasferisce al Leicester: Scelta personale e di vita; Alisha Lehmann cambia tutto, nuova squadra e nuovo fidanzato: l’ex Juve vuota il sacco sull’addio al Como; Ufficiale, Alisha Lehmann lascia il Como Women e va al Leicester: Scelta di vita.

Alisha Lehmann cambia vita. Lascia il Como, firma col Leicester e ha pure un nuovo fidanzatoDall’arrivo in Serie A femminile al rientro in Women’s Super League: numeri, scelte tecniche e motivazioni personali dietro l’addio della calciatrice svizzera ... msn.com

Alisha Lehmann cambia tutto, nuova squadra e nuovo fidanzato: l’ex Juve vuota il sacco sull’addio al ComoAlisha Lehmann saluta il Como e torna in Inghilterra: contratto con il Leicester fino al 2028, la svizzera spiega i motivi della scelta ... sport.virgilio.it

Tutti ai piedi di Alisha Lehmann - facebook.com facebook

#Calcio femminile, non è durata nemmeno sei mesi l’avventura di Alisha #Lehmann al #ComoWomen. La calciatrice con il maggiore seguito #social al mondo è infatti passata a titolo definitivo al #Leicester: contratto fino all’estate 2028. Il suo saluto x.com