Algeri è una freccia sui 60 ostacoli | 8’’27

Durante i campionati regionali di atletica indoor tra Modena e Parma, Thomas Algeri dell’Atletica Reggio si è distinto vincendo la gara dei 60 ostacoli con il tempo di 8''27. Un risultato che rappresenta il primo titolo per l’atleta in questa manifestazione, dimostrando determinazione e precisione nella disciplina.

Ai campionati regionali di atletica leggera indoor in corso tra Modena e Parma, arriva il primo titolo per Thomas Algeri dell’Atletica Reggio, che sui 60 a ostacoli vince nettamente in 8’’27. Nella finale degli altri emiliani (le gare erano open e gli esterni hanno corso le loro finali), Alessandro Stranieri è sesto in 9’’21. La gara dei 60 piani femminile è invece complicata per Viola Canovi, tesserata per la Fratellanza Modena, che giunge terza in 7’’63, dietro a Carlotta Suppini in 7’’51 (era un duello tra azzurrine) e a Carolina Alvisi in 7’’57. La Canovi, in batteria, aveva corso in 7’’61. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

