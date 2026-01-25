Alex Vinatzer avrà un pettorale superiore al 15 alle Olimpiadi in slalom? Il rendimento non mente nella WCSL

Alex Vinatzer, atleta italiano di slalom, potrebbe avere un pettorale superiore al 15 alle Olimpiadi invernali. La sua stagione finora ha mostrato alcune difficoltà, con diversi risultati insufficienti e poche prestazioni nelle top-10. La sua posizione in classifica e il rendimento nelle ultime gare potrebbero influire sulla scelta del numero di pettorale, riflettendo lo stato attuale delle sue performance in Coppa del Mondo.

La stagione di Alex Vinatzer in slalom è stata tutt’altro che esaltante: in tre occasioni non ha portato a termine la prima manche (Levi, Madonna di Campiglio, Kitzbuehel), ha faticato moltissimo tra Adelboden (17mo) e Wengen (13mo), le uniche top-10 sono arrivate prima di Natale con la decima piazza in Alta Badia e, soprattutto, il quarto posto in Val d’Isere (preceduto dal mesto 19mo riscontro cronometrico a Gurgl). Escludendo lo squillo sulle nevi francesi, l’altoatesino non ha mai trovato la brillantezza auspicata tra i pali stretti, incappando spesso in errori e non trovando la continuità e la solidità necessarie per emergere in una disciplina tecnica, che tra l’altro comporta la disputa di due manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

