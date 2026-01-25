Un testimone oculare anonimo ha fornito una dichiarazione giurata riguardo alla sparatoria a Minneapolis, contestando le versioni ufficiali delle squadre ICE. Nel video registrato, si osserva che Alex Pretti era disarmato al momento degli eventi, contraddicendo le affermazioni di un’eventuale presenza di arma da parte sua. Questa testimonianza potrebbe influenzare le indagini in corso e le interpretazioni dell’accaduto.

In una dichiarazione giurata, un testimone oculare anonimo che ha registrato il video della sparatoria afferma di non aver visto Alex Pretti con una pistola prima che venisse colpito dagli agenti Ice. Lo riporta il Guardian, citando un documento, pubblicato dall’American Immigration Council, ong per la difesa dei diritti dei migranti. La testimone afferma che l’uomo ucciso ieri dagli agenti ha cercato di aiutare una donna che era stata spinta a terra quando è stato afferrato da altri dell’ICE. Non sembrava opporre resistenza, racconta: «Non l’ho visto con una pistola. L’hanno buttato a terra e hanno iniziato a sparargli».🔗 Leggi su Open.online

Terrore e sangue a Minneapolis, parla una testimone: “Alex Pretti era disarmato prima della sparatoria”Un testimone anonimo ha dichiarato che Alex Pretti era disarmato prima della sparatoria avvenuta a Minneapolis, durante un intervento delle forze dell'ICE.

Chi era Alex Pretti, ucciso dall’ICE a Minneapolis: “Era disarmato, stava aiutando una donna”Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato ucciso dagli agenti dell’ICE a Minneapolis.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Alex Pretti, un testimone smentisce le squadre Ice a Minneapolis: Era disarmato - Il video; Minneapolis, due testimoni: Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall'Ice; Alex Pretti, l'infermiere ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis: Un medico testimone: Era disarmato, non mi hanno permesso di salvarlo; Testimone, 'Pretti era disarmato'.

Alex Pretti, l'infermiere ucciso dagli agenti ICE a Minneapolis: Un medico testimone: «Era disarmato, non mi hanno permesso di salvarlo»Un testimone oculare anonimo che ha registrato il video della sparatoria a Minneapolis in cui è morto Alex Pretti, 37 anni, afferma di non aver ... msn.com

Alex Pretti ucciso a Minneapolis, il governo accusa: «Aveva una pistola, voleva uccidere». Ma per due testimoni non era armatoUn secondo testimone dell'uccisione del 37enne, un medico di 29 anni, ha dichiarato nella sua deposizione giurata di aver visto la sparatoria dalla finestra del suo appartamento: prima aveva visto ... leggo.it

Proteste a Minneapolis dopo l'uccisione di un uomo. La vittima, Alex Pretti, 37 anni, era un infermiere del dipartimento dei veterani. Trump: "Gli agenti patrioti". Un testimone: "Era disarmato" #ANSA - facebook.com facebook

Chi era Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva ucciso dall'Ice. Il padre: «Su mio figlio bugie disgustose, fate uscire la verità» x.com