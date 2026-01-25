Recenti immagini evidenziano come Alex Pretti sia stato ucciso a Minneapolis dagli agenti dell'Ice, nonostante fosse disarmato e a terra. I video diffusi contrastano con la versione ufficiale dell'incidente, sollevando interrogativi sulla dinamica degli eventi e sulla gestione dell'intervento. La vicenda approfondisce il tema delle operazioni delle forze dell'ordine e delle modalità di intervento in situazioni di tensione.

“Lasciate lavorare i nostri patrioti dell’Ice“. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump difende gli agenti anti-immigrazione che hanno ucciso a Minneapolis Alex Pretti, infermiere di 37 anni che stava partecipando a una delle molte proteste contro i raid dell’Ice in Minnesota. Stando alla versione dell’amministrazione Trump, l’uomo era armato e gli agenti avrebbero sparato per difendersi. Ma come nel caso dell’uccisione di Nicole Renee Smith, ci sono diversi video della scena, ripresa da varie angolazioni, che smontano questa ricostruzione e mostrano come Pretti sia stato ucciso quando era a terra e disarmato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alex Pretti ucciso a Minneapolis dagli agenti Ice era disarmato, i video smontano la versione ufficiale

Alex Pretti, 37 anni, è la persona uccisa dagli agenti ICE a Minneapolis sabato scorso.

Alex Pretti, 37 anni, era un infermiere di terapia intensiva di cittadinanza americana.

