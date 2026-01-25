Due testimoni, sotto giuramento, hanno confermato che Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni morto a Minneapolis, non stava brandendo armi al momento dell’interazione con gli agenti federali dell’ICE. La testimonianza chiarisce i dettagli dell’incidente, contribuendo a fare luce sulla vicenda e fornendo una prospettiva importante sulla dinamica dei fatti.

Due testimoni dell’omicidio di Alex Pretti hanno dichiarato sotto giuramento che l’infermiere trentasettenne non stesse brandendo alcuna arma quando si è avvicinato agli agenti federali dell’ ICE a Minneapolis. Le loro parole, dunque, contraddicono le affermazioni dei funzionari dell’amministrazione Trump, che stanno tentando di far passare l’uccisione di un uomo a terra come un atto di legittima difesa. I loro resoconti sono stati presentati in dichiarazioni giurate depositate presso la corte federale del Minnesota sabato sera, poche ore dopo l’accaduto. Saranno fondamentali nell’ambito di una causa intentata dall’ ACLU per conto dei manifestanti di Minneapolis contro Kristi Noem e altri funzionari della sicurezza interna che dirigono la repressione dell’immigrazione nella città. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alex Pretti non stava brandendo armi: la testimonianza (sotto giuramento) di chi era a Minneapolis

