Alex Pretti aveva in mano solo un telefono quando è stato ucciso | il video smentisce la versione dell’ICE

Le immagini rivelano che Alex Pretti, morto recentemente, non aveva una pistola in mano come sostenuto dall’ICE. Il video mostra che il 37enne cercava di aiutare una manifestante colpita da spray al peperoncino, quando è stato colpito dagli agenti federali durante una protesta. Questi nuovi riscontri mettono in discussione la versione ufficiale e offrono una prospettiva diversa sui fatti.

Le immagini chiariscono che il 37enne non aveva nessuna pistola in mano. Pretti stava cercando di aiutare una manifestante colpita dallo spray al peperoncino, quando è stato colpito dagli agenti federali di Trump. Nei video dell'uccisione si sentono 10 colpi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Minneapolis, testimoni: “Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice”. Nyt: “In mano aveva un cellulare, non una pistola”A Minneapolis, le proteste sono continuate dopo la morte di Alex Pretti, ucciso dall’Ice mentre era disarmato e in possesso di un cellulare.

Alex Pretti ucciso a Minneapolis dagli agenti Ice era disarmato, i video smontano la versione ufficialeRecenti immagini evidenziano come Alex Pretti sia stato ucciso a Minneapolis dagli agenti dell'Ice, nonostante fosse disarmato e a terra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Chi era Alex Pretti, il 37enne ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis; Minneapolis, chi era Alex Pretti: l'infermiere di 37 anni ucciso dall'Ice; Alex Pretti, chi era l’infermiere del dipartimento dei veterani ucciso a Minneapolis; Chi era Alex Pretti, ucciso da un agente dell'Ice a Minneapolis.

Il cellulare alzato, le spinte, i 10 colpi in 5 secondi: cosa racconta il video dell’uccisione di Pretti | Cosa succede a MinneapolisLe riprese video della sparatoria condivise sui social e analizzati da New York Times e Cnn smentiscono la ricostruzione fornita dall’amministrazione Trump ... msn.com

Minneapolis, testimoni: Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice. Nyt: In mano aveva un cellulare, non una pistolaI testimoni contraddicono la versione ufficiale: l'infermiere 37enne aveva un cellulare in mano, non una pistola ... ilfattoquotidiano.it

Minneapolis: esplode la protesta dopo l'uccisione di Alex Pretti da parte di ICE https://tg.la7.it/esteri/minneapolis-protesta-alex-pretti-ice-25-01-2026-251493 - facebook.com facebook

Dopo poco più di due settimane dall'uccisione di Renée Good, gli agenti federali hanno ucciso a colpi di pistola Alex Pretti, infermiere di 37 anni x.com