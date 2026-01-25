Alessandra Mussolini racconta la nonna Rachele e il mistero di un ciondolo | E' stata una donna fortissima
Alessandra Mussolini condivide il ricordo della nonna Rachele e il significato di un ciondolo speciale, sottolineando la sua forza e il legame con le radici romagnole. Questo racconto, più che un’analisi storica, è un “romanzo appoggiato sulla storia” che esplora le origini profonde di una regione ricca di tradizioni e valori. Un’immersione nella memoria familiare e culturale, narrata con sobrietà e rispetto.
Non un saggio politico, né una ricostruzione storica accademica, ma un "romanzo appoggiato sulla storia" che scava nelle radici profonde della Romagna. Sabato la Libreria Mondadori del Mega Forlì ha ospitato Alessandra Mussolini per il firmacopie del suo ultimo volume, “Benito. Le rose e le.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti discussi: Alessandra Mussolini indaga nella memoria della sua famiglia con il nuovo libro Benito, le rose e le spine.
