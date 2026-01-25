Alcaraz | Sinner è nato e vissuto in montagna e io a Murcia il caldo mi avvantaggia

Carlos Alcaraz ha vinto in 2 ore e 45 minuti contro Tommy Paul, con il risultato di 7-6(6), 6-4, 7-5. Nel post-partita, ha sottolineato che il caldo non lo ha penalizzato, evidenziando come la sua origine a Murcia lo renda più resistente alle alte temperature rispetto a Sinner, nato e vissuto in montagna. Il clima rimane un elemento centrale di questo torneo, influenzando spesso le prestazioni dei giocatori.

In 2 ore e 45 minuti, Carlos Alcaraz ha oggi sconfitto Tommy Paul 7-6(6), 6-4, 7-5. Ha poi affermato, nel post-partita, che sarebbe riuscito anche a giocarne un altro nonostante il caldo, che è ormai l’argomento principe di questo Slam così come lo è stato di altri tornei di questa e della scorsa stagione. Aggiungeremmo giustamente. Di seguito quanto ha dichiarato lo spagnolo, riportato poi dal Paìs. Alcaraz: «Se avessi dovuto giocare un altro set, sarei stato pronto». Hai detto che, se la partita si fosse allungata, saresti stato comunque pronto. Come ti sei sentito fisicamente e mentalmente oggi? «E se avessi dovuto giocare quattro set oggi, uno in più, sarei stato pronto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

