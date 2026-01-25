Albania violenta protesta delle opposizioni | molotov contro edifici governativi

Nella serata di sabato, a Tirana, si sono verificati scontri tra forze di polizia e manifestanti durante una protesta delle opposizioni contro il governo di Edi Rama. La manifestazione ha visto lanci di molotov e incidenti davanti agli edifici governativi e al Parlamento, evidenziando una crescente tensione politica nel paese. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cercano soluzioni per la pacifica risoluzione delle controversie.

Scontri tra polizia e manifestanti davanti agli edifici governativi e al Parlamento di Tirana, in Albania, sabato sera in occasione di una grossa protesta delle opposizioni contro il governo di Edi Rama. Circa 1.350 agenti della Polizia di Stato erano stati dispiegati nell'area per proteggere l'Ufficio del Primo Ministro con barriere metalliche ma la violenza è esplosa quando i manifestanti hanno iniziato a lanciare bombe molotov contro la polizia, provocando forti esplosioni. Le forze dell'ordine hanno risposto con camion dotati di idranti per disperdere la folla. Dozzine di manifestanti sono stati arrestati, mentre tre agenti di polizia sono rimasti feriti, secondo le autorità.

