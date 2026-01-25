Al Navile due pensiline del bus diventeranno un cinema all’aperto
Al Navile, due pensiline del bus verranno trasformate in un cinema all’aperto nell’ambito di Art City, il tradizionale programma di mostre ed eventi promosso dal Comune di Bologna. L’iniziativa, denominata Cinema Meraviglia, offrirà agli utenti un’esperienza culturale differente, integrando l’arte e il sociale in un contesto urbano. Questa iniziativa mira a valorizzare gli spazi pubblici e a promuovere la cultura cinematografica nel cuore della città.
