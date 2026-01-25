Il Napoli avrebbe potuto beneficiare delle qualità di Raspadori, che ieri ha già messo a segno un gol con la sua nuova squadra, l'Atalanta. L'attaccante, pagato circa 4 milioni di euro all'anno, si sta affermando come una risorsa importante per il club bergamasco. La sua presenza in campo testimonia il suo impatto immediato e la sua capacità di adattarsi rapidamente al nuovo ambiente.

Raspadori è già andato in gol a Bergamo con la sua nuova squadra (che lo paga 4 milioni all’anno ndr). L’ex Napoli e Atletico Madrid è appena arrivato e già sta mettendo il suo. Gioca nel suo ruolo principe ovvero la seconda puntatrequartista centrale, insomma vicino alla porta. Si inserisce, smista, lega, calcia. Ha il fiuto del gol. Nel Napoli ha sempre segnato 6 gol a stagione con un minutaggio ridottissimo. Poi ha deciso di andar via, a Madrid pochi minuti. Ora siamo abbastanza certi che si prenderà la scena perché è un calciatore forte e lo abbiamo sempre sostenuto. Soprattutto, in un Napoli che stasera andrà a Torino con soli 6 giocatori di movimento in panchina, avrebbe fatto la differenza (ancora di più in questo 3-4-2-1). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Napoli avrebbe fatto tanto comodo Raspadori, che intanto ha già segnato con l’Atalanta

