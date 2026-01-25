Al Buzzi, centro di riferimento per le ustioni pediatriche, ha curato oltre 400 bambini negli ultimi sei anni. L’obiettivo è ridurre gli interventi necessari, migliorando le tecniche e le cure. L’incendio di Capodanno a Crans-Montana ha evidenziato la complessità di trattare ustionati gravi, molti dei quali affrontano lunghi percorsi di recupero fisico e psicologico. Un settore che richiede risorse e competenze altamente specializzate per garantire la migliore assistenza possibile.

L’incendio di Capodanno a Crans-Montana, che oltre a quaranta vittime lascia più di cento ustionati, molti gravi che ancora lottano per sopravvivere e moltissimi che per mesi e anni dovranno fare i conti con le ferite fisiche e psicologiche, ha portato attenzione sui reparti - pochi letti ad altissima assistenza e iper-specializzati – che si occupano di questi pazienti molto complessi e, per fortuna, rari. Non rarissimi però: l’ ospedale Vittore Buzzi di Milano, centro di riferimento regionale per le ustioni gravi nei bambini, dal 2020 ad oggi ha avuto "più di quattrocento pazienti con ustioni di varia entità", spiega Gloria Pelizzo, direttrice del dipartimento di Chirurgia pediatrica del Buzzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Buzzi il centro ustioni dei piccoli: "Oltre 400 bimbi curati in sei anni. Ora studiamo come operarli meno"

Bambini da ogni parte del mondo curati da 10 anni al Regina Margherita di Torino: accolti più di 100 bimbi in 3 anniL’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino ha dedicato negli ultimi dieci anni cure e attenzione a bambini provenienti da diverse nazioni.

Si chiamano Filippo e Isabella i primi bimbi nati a Milano nel 2026 al Buzzi e al MelloniFilippo e Isabella sono i primi neonati del 2026 a Milano, nati rispettivamente all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e al Macedonio Melloni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Al Buzzi il centro ustioni dei piccoli: Oltre 400 bimbi curati in sei anni. Ora studiamo come operarli meno; L'agenda del centrosinistra per il futuro candidato sindaco: In 10 anni Milano è cambiata, bassa natalità e famiglie in fuga; Buzzi Langhi (Forza Italia) dopo il principio di incendio in centro: Struttura occupata abusivamente; Cyberpunk 2077 VR, la mod rimossa scatena la pirateria.

Al Buzzi il centro ustioni dei piccoli: Oltre 400 bimbi curati in sei anni. Ora studiamo come operarli menoUn progetto della Fondazione per l’Ospedale dei bambini ha vinto un bando Tim da 400 mila euro La pelle sotto i 5 anni è diversa, ricerca sulle sue possibilità di autoripararsi per ridurre gli innest ... ilgiorno.it

TORTINO AL CIOCCOLATO CUORE CALDO (MICROONDE – 1 MINUTO) mono-porzione, pronto davvero al volo Procedimento 1. In una tazza/ciotolina mescola uovo + yogurt. 2. Aggiungi cacao + farina + lievito + sale e gira bene. 3. Metti al centro 2 qua facebook