Aiuto in zona sono stati avvistati uomini incappucciati | sabato sera da incubo a Nocera

Sabato sera a Nocera Superiore, si sono diffusi sui social avvisi riguardanti la presenza di uomini incappucciati in viale Europa. La segnalazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che temono possibili attività criminali. La situazione ha portato a un aumento della tensione nella zona, mentre le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

Tensione alle stelle, sabato sera, a Nocera Superiore: sono circolati sui gruppi social, infatti, diversi messaggi per mettere in guardia i residenti di viale Europa sulla presenza di una banda di uomini incappucciati, presumibilmente ladri pronti all'azione.

