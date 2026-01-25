Un giovane si rivolge con voce sincera e timida, chiedendo aiuto dopo aver commesso un errore in un bonifico. Con tono tranquillo e senza enfasi, spiega la situazione, preoccupato per le conseguenze sul suo lavoro e sulla scuola. Questa richiesta riflette l’importanza di agire con calma e chiarezza in momenti di difficoltà finanziaria, cercando soluzioni pratiche e rispettose delle procedure.

"Per favore, ho sbagliato a fare quel versamento. se lo scoprono mi licenziano". Parlantina sciolta, voce fresca e supplichevole, l’appello "si metta una mano sul cuore". E nella scuola qualcuno ha abboccato. I carabinieri della Stazione di Carate Brianza hanno deferito in stato di libertà un 20enne italiano, residente a Venaria Reale, ijn provincia di Torino, ritenuto responsabile del reato di truffa ai danni di un istituto scolastico del comune di Albiate. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata dal dirigente scolastico, insospettito da un’anomala operazione bancaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Aiuto, ho sbagliato bonifico". Scuola truffata da un ragazzo

Leggi anche: Mone del Blocco: "Ramy era un bravo ragazzo, veniva da una famiglia perbene: era nel posto sbagliato al momento sbagliato"

Sesto San Giovanni, ragazzo accoltellato all’uscita da scuola: aggredito da tre coetaneiUno scenario di fine giornata scolastica si trasforma in un episodio di violenza a Sesto San Giovanni, dove un ragazzo viene accoltellato all’uscita da scuola.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Aiuto, ho sbagliato bonifico. Scuola truffata da un ragazzo.

Aiuto, ho sbagliato bonifico. Scuola truffata da un ragazzoPer favore, ho sbagliato a fare quel versamento... se lo scoprono mi licenziano. Parlantina sciolta, voce fresca e supplichevole, l’appello si metta una mano sul cuore. E nella scuola qualcuno ha ... ilgiorno.it

Pepito non sa spiegarsi perché. Non sa cosa ha fatto di sbagliato. Sa solo che un giorno aveva una casa… e il giorno dopo non l’aveva più. È stato lasciato indietro. Solo. In strada. Per mesi ha vissuto invisibile, con la fame che brucia lo stomaco e il freddo ch facebook