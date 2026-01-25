Elon Musk sembra pronti a riprendere il suo coinvolgimento nella politica statunitense, sostenendo nuovamente Donald Trump. Dopo aver avuto un ruolo significativo nella campagna elettorale del 2024 e aver successivamente interrotto la collaborazione, le voci di un suo possibile ritorno si fanno sempre più insistenti. Questa possibile riapertura di un nuovo capitolo tra Musk e la scena politica americana potrebbe avere ripercussioni rilevanti nel panorama attuale.

Elon Musk ci riprova. Dopo l'appoggio determinante alla campagna elettorale di Donald Trump nel 2024, con soldi e influenza sui social (a partire dal suo X), e il successivo psicodramma provocato dalla rottura dell'idillio con il tycoon pochi mesi dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, l'imprenditore visionario sembra pronto a rituffarsi nel mondo della politica Usa. A darne conto è il Wall Street Journal che riporta come il patron di Tesla stia rimettendo mani al portafoglio e rilanciando il suo apparato politico in vista delle elezioni di midterm che, il prossimo novembre, sanciranno il trionfo o il declino dell'agenda del presidente repubblicano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Aiuterà di nuovo Trump": voci sul ritorno di Musk

Iran senza Internet, Trump d’accordo con Musk per l’uso di Starlink: ma i satelliti di Musk possono bypassare i blocchi del regime?L’Iran ha vissuto un blackout di internet superiore alle 84 ore, sollevando interrogativi sull’efficacia di strumenti come Starlink di Elon Musk nel bypassare i blocchi del regime.

Leggi anche: Trump, cena alla Casa Bianca: il principe saudita, il selfie di CR7 e il (timido) ritorno di Musk

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

US President Donald Trump opens up on relations with Elon Musk

Argomenti discussi: Il Board of Peace sostituirà una parte delle Nazioni Unite?; Eserciti contro e una città sotto assedio: l’abisso di Trump; Terminata UsAid, Trump aiuterà i governi africani. E i soldi spariranno; Iran, Khamenei attacca Trump: 'Colpevole per i morti.

Trump ha grandi progetti per il suo Consiglio di pace, forse un po’ troppoDovrebbe andare molto oltre Gaza e addirittura sostituire le Nazioni Unite: per ora però hanno accettato di partecipare solo pochi suoi alleati ... ilpost.it

Iran Trump agli iraniani: «Resistete, l'aiuto è in arrivo!». Scatta l'ira di Mosca e l'irritazione di PechinoDonald Trump rompe gli indugi sull'Iran, dopo che il dipartimento di stato Usa ha invitato gli americani a lasciare subito il Paese: prima minaccia dazi al 25% a chiunque commerci con Teheran, poi can ... bluewin.ch

Un nuovo anno è il momento perfetto per cambiare profumo Lasciati guidare dalle note che ti rappresentano davvero Elena ti aiuterà a trovare la fragranza giusta per questo 2026! Nel reel scopri alcune nostre proposte! #RizziProfumerie #Profumi - facebook.com facebook