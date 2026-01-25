Airone Cenerino in difficoltà a San Marzano | recuperato e condotto al Cras
Un airone cenerino in difficoltà a San Marzano sul Sarno è stato recuperato nella serata di sabato grazie all'intervento della Protezione Civile e dell'Enpa di Salerno. L'esemplare è stato successivamente condotto al Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) per le cure necessarie. Questa operazione evidenzia l'importanza della collaborazione tra enti locali e associazioni di tutela ambientale per la tutela della fauna selvatica.
E' stato recuperato un airone cenerino in difficoltà a San Marzano sul Sarno, sabato sera. In azione, in particolare, l'Enpa di Salerno che ha tratto in salvo l'esemplare, grazie alla segnalazione della protezione civile. Il pennuto, dunque, è stato trasportato al Cras per le cure del caso. .🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Il Pomodoro San Marzano DOP protagonista a Gustus
La scuola diventa un set cinematografico: una sala cinema e un laboratorio fotografico e video all’IISS Del Prete-Falcone di San Marzano di San GiuseppeAll’IISS Del Prete-Falcone di San Marzano di San Giuseppe, la scuola si trasforma in un set cinematografico, con una sala cinema e un laboratorio fotografico e video.
Argomenti discussi: Airone Cenerino in difficoltà a San Marzano: recuperato e condotto al Cras.
Reggio Emilia, rischia la vista per aiutare un aironeReggio Emilia, 15 luglio 2025 – Occorre fare molta attenzione quando ci si avvicina a un animale, soprattutto se selvatico e dotato di un lungo becco appuntito. Un consiglio che arriva da Ivano ... ilrestodelcarlino.it
Airone cenerino: l’eleganza silenziosa delle zone umideL’airone cenerino (Ardea cinerea) è uno degli uccelli acquatici più affascinanti e riconoscibili del panorama europeo. Slanciato, immobile come una ... villegiardini.it
Un vanitoso airone cenerino,nei campi di Osasco (Torino) - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.