Airone Cenerino in difficoltà a San Marzano | recuperato e condotto al Cras

Un airone cenerino in difficoltà a San Marzano sul Sarno è stato recuperato nella serata di sabato grazie all'intervento della Protezione Civile e dell'Enpa di Salerno. L'esemplare è stato successivamente condotto al Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) per le cure necessarie. Questa operazione evidenzia l'importanza della collaborazione tra enti locali e associazioni di tutela ambientale per la tutela della fauna selvatica.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.