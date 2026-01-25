Agrate si ferma | Troppe vittime dimenticate

A Agrate, il ricordo del Novecento si rinnova attraverso iniziative come pietre d’inciampo, incontri e proiezioni cinematografiche. Il progetto ’Memoria e oltre’ si propone di onorare le vittime dimenticate, tra cui omosessuali, disabili e rom, spesso cancellate dalla storia. Un impegno volto a mantenere viva la memoria di chi ha subito ingiustizie, affinché tali eventi non siano mai dimenticati.

Pietre d'inciampo, incontri e cinema per ricordare le ferite del Novecento, Agrate lancia anche il progetto ' Memoria e oltre ' per onorare "gli ultimi fra gli ultimi": omosessuali, disabili, rom cancellati dalla storia. Il 2026 sarà dedicato ai gay deportati, ci saranno eventi con Boa, Brianza Oltre l'Arcobaleno. Martedì mattina la posa delle pietre, a Omate, dedicate a Carlo Gaviraghi, in via Damiano Chiesa, e ad Albino Rovati, in via del Pozzo. Entrambi militari italiani internati dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e dichiarati dispersi, non ebbero una tomba: "Adesso, avranno finalmente un luogo del ricordo", dice il sindaco Simone Sironi.

