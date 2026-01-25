Domani agli Australian Open si disputa un derby italiano tra Jannik Sinner e Dario Darderi. Una sfida che mette in evidenza il talento e la crescita del tennis nazionale. Entrambi i giocatori hanno dimostrato grande determinazione e abilità, offrendo uno spettacolo che interessa appassionati e appassionate di sport. La partita rappresenta un’occasione importante per il tennis italiano, in un torneo di grande rilievo internazionale.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sono rimasti solo tre italiani in gioco agli Australian Open 2026 e due si incontrano domani agli ottavi di finale: Jannik Sinner e Luciano Darderi sono i protagonisti del super derby azzurro in programma lunedì 26 gennaio, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con Taylor Fritz. La tensione è altissima anche perché Sinner arriva da una partita eroica contro Eliot Spizzirri, in cui è miracolosamente riuscito a superare un grave problema di crampi e vincere, mentre per Darderi si tratta dell'esordio assoluto al quarto turno di uno Slam. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Agli Australian Open è tempo di derby: domani Sinner incontra Darderi

Australian Open 2026, Sinner batte Spizzirri in quattro set: agli ottavi derby azzurro con DarderiJannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2026, superando Spizzirri in quattro set.

Australian Open 2026, Sinner vola agli ottavi: ci sarà il derby con Darderi. Musetti avantiL'italiano Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, assicurandosi un posto nel prossimo turno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sinner agli ottavi, battuti Spizzirri ed il gran caldo. Passano anche Darderi e Musetti; Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 24 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open: tre italiani agli ottavi. Così Sinner, Musetti e Darderi hanno scritto una pagina di storia; Alcaraz non sbaglia: Moutet ko, è agli ottavi.

Australian Open, per l’Italia è Happy Slam: Sinner, Musetti e Darderi i primi azzurri agli ottavi insiemeTennis - Australian Open | Il tris di vittorie al terzo turno ha regalato all'Italia per l'ottava volta nella storia, terza dall'era Open, la concomitanza di tre rappresentanti negli ottavi di uno Sla ... ubitennis.com

Pagina 0 | Sinner a fatica, Darderi e Musetti: tris azzurro agli ottavi Australian Open e ora derby. Cosa è successoItaliani in campo nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio a Melbourne: il numero due al mondo vive una giornata infernale. Le partite e le parole dei protagonisti ... tuttosport.com

Wawrinka dice addio agli Australian Open con una birra in campo: "Me la sono meritata" facebook

Wawrinka show all'ultima agli Australian Open: brinda con una birra in campo. VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com