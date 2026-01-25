Aggressione all' ospedale di Novara Oss minacciato da una donna

Un'altra aggressione si è verificata presso l'ospedale di Novara, coinvolgendo un operatore socio sanitario. Una donna ha minacciato e aggredito il personale, evidenziando ancora una volta le difficoltà e le tensioni presenti in ambito sanitario. La vicenda sottolinea la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza di operatori e pazienti.

Ancora una aggressione in ospedale a Novara, dove un operatore socio sanitario è stato aggredito da una donna.É successo nel tardo di ieri, sabato 24 gennaio, nella struttura di Ostetricia e ginecologia del Maggiore. Qui, per cause ancora da chiarire, la parente di una donna ricoverata nel.

