Il governo italiano ha chiarito che non risultano agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) coinvolti nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La presenza di eventuali agenti statunitensi per la sicurezza delle Olimpiadi ha suscitato discussioni politiche, evidenziando le posizioni divergenti tra le parti. La questione rimane al centro del dibattito, con l’obiettivo di garantire un’organizzazione trasparente e rispettosa delle normative italiane.

L’Ice a stelle e strisce arriva fino a Milano-Cortina. La possibile presenza in Italia di agenti dell’Immigration and Costums Enforcement a supporto della sicurezza delle Olimpiadi invernali del 2026 ha innescato lo scontro politico bipartisan. Ad innescare la miccia, sono le indiscrezioni de Il Fatto Quotidiano, a seguito delle quali il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, frena e smentisce, ridimensionando il caso e rivendicando il ruolo centrale delle autorità italiane nel coordinamento della sicurezza dei Giochi invernali. In sostanza, secondo quanto riportato sulle colonne del Fatto, l’Ice sarebbe impegnata in Italia e già presente stabilmente nella sede di Roma, a supporto delle forze dell’ordine locali per tutta la durata delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Agenti Ice alle Olimpiadi? Piantedosi categorico: “Non risulta”

Anche agenti dell’Ice di Trump nel team sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina. Piantedosi: «Non mi risulta»Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

La sinistra attacca il governo: "Chiarisca su Ice alle Olimpiadi". Piantedosi: "Non ci risulta"A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si intensificano le polemiche sulla possibile presenza di agenti ICE statunitensi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Milano-Cortina, la famigerata Ice arriva in Italia per la sicurezza delle Olimpiadi; Per Milano-Cortina duemila agenti in più e i poliziotti del Qatar. Vance arriva con 11 aerei; La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercito; Ancora proteste a Minneapolis, in una contromanifestazione anche uno dei graziati di a Capitol Hill - La ricostruzione dei vigili del fuoco.

Olimpiadi Milano?Cortina 2026: agenti Ice in Italia? Piantedosi risponde alle criticheOlimpiadi di Milano-Cortina 2026: gli agenti Ice potrebbero affiancare le forze italiane tra sicurezza diplomatica e polemiche internazionali. notizie.it

Agenti dell’Ice a Milano-Cortina 2026? Opposizione in allarme, Piantedosi rassicura: Non ci risultaAnnunciate interpellanze al ministro dell'Interno per chiarire l'eventuale presenza di agenti del Dipartimento per la sicurezza nazionale degli Stati uniti nel corso delle Olimpiadi e Paralimpiadi inv ... dire.it

Agenti ICE alle Olimpiadi Sarebbe inaccettabile. L’Italia non è una colonia né un’estensione dei reparti trumpiani di deportazione. Il Viminale chiarisca subito: chi arriva, con quali poteri e sotto quale controllo. Nessuna zona d’ombra. Piantedosi non metta in - facebook.com facebook

Al Governo italiano non risulta la presenza sul territorio nazionale di agenti appartenenti all’Ice, né ora né in vista delle prossime Olimpiadi invernali. La delegazione Usa, come sempre avviene in questi casi, potrà essere accompagnata da un proprio dispositi x.com