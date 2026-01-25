Agenti federali dell' immigrazione uccidono un manifestante Ecco cosa succede a Minneapolis

A Minneapolis, agenti federali dell’immigrazione sono stati coinvolti in una sparatoria che ha portato alla morte di un manifestante. Questo episodio, già seguito da tensioni e proteste, solleva nuovamente questioni sulla gestione delle forze dell’ordine e sui diritti dei cittadini. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica verso le modalità di intervento delle autorità e le conseguenze delle loro azioni nella comunità locale.

New York - Minneapolis è per la seconda volta teatro di una sparatoria mortale che coinvolge gli agenti federali dell’immigrazione, scatenando nuove proteste e l’indignazione da parte dei funzionari statali. L’episodio è avvenuto meno di tre settimane dopo che la 37enne americana Renee Good è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco da un agente dell’Ice durante un'operazione di controllo di migranti senza documenti. Ieri, invece, un agente ha aperto il fuoco colpendo mortalmente al petto un uomo nel quartiere di East Street, a sud della città del Minnesota: il dipartimento per la Sicurezza Interna ha spiegato che il soggetto era armato e ha opposto «resistenza violenta», insistendo sul fatto che gli agenti hanno agito per legittima difesa mentre cercavano «un immigrato clandestino ricercato per aggressione». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Alex Pretti è l'uomo di 37 anni ucciso a Minneapolis dagli agenti federali: era infermiere in un reparto di terapia intensiva - facebook.com facebook

Il governatore del #Minnesota Tim #Walz ha riferito di aver parlato con la Casa Bianca “dopo un’altra terribile sparatoria da parte di agenti federali avvenuta stamattina. Il Minnesota ne ha abbastanza. È disgustoso. Il presidente deve porre fine a questa operaz x.com