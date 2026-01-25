Dopo aver collaborato con Luca Guadagnino, Julia Roberts ha espresso il desiderio di tornare a lavorare con il regista italiano. L’attrice, nota per il ruolo in Pretty Woman, ha apprezzato l’esperienza sul set di “Chiamami col tuo nome” e sarebbe disponibile a partire subito per un nuovo progetto con Guadagnino. Un gesto che conferma l’ottima sintonia tra l’attrice e il regista e l’interesse per future collaborazioni.

La star di Pretty Woman ha amato lavorare con il regista italiano di Chiamami col tuo nome e tornerebbe subito sul set di un suo film. Julia Roberts ha collaborato per la prima volta in carriera con Luca Guadagnino nel film After the Hunt e ora il futuro potrebbe riservare un'altra collaborazione tra i due, secondo le ultime dichiarazioni di Roberts in una recente intervista. L'attrice, dopo aver recitato al fianco di Andrew Garfield nell'ultimo film di Guadagnino è pronta a tornare sul set per lavorare nuovamente con il regista nostrano, ormai impegnato in una proficua carriera anche in ambito internazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - After the Hunt, Julia Roberts: "Farei subito le valigie per andare a girare un altro film con Luca Guadagnino"

