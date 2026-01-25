afghanistan meloni mette a posto trump

Il premier Meloni risponde alle dichiarazioni di Trump sul contributo dei Paesi NATO dopo l’11 settembre, sottolineando l’impegno italiano. Ricorda che l’Italia ha attivato l’articolo 5 per la prima volta nella storia dell’Alleanza, evidenziando il proprio ruolo e il sostegno degli alleati. Un chiarimento volto a rimarcare la collaborazione internazionale e il contributo italiano in un momento cruciale.

Il premier condanna le esternazioni del presidente americano sullo scarso contributo dei Paesi Nato dopo l'11 settembre: «Noi rimasti indietro? Abbiamo attivato l'articolo 5 per la prima volta nella storia. L'amicizia deve fondarsi anche sul rispetto».. Il Cairo: «Unica strada per la stabilità nella Striscia». La Tunisia si chiama fuori.. Lo speciale contiene due articoli. Il primo segnale di attrito tra Roma e l'amministrazione statunitense arriva dalle parole del presidente Donald Trump, che ha accusato gli alleati della Nato di essere «rimasti indietro durante le operazioni in Afghanistan». Un giudizio che ha provocato una reazione formale del governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, deciso a respingere qualsiasi lettura riduttiva del contributo fornito dall'Italia alla missione internazionale.

Caduti Afghanistan, Meloni mette in riga Trump e attende rettifica: Palazzo Chigi scrive a Nato e UsaIl governo italiano, con un comunicato ufficiale, ha chiarito la propria posizione riguardo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sui militari italiani caduti in Afghanistan.

Afghanistan, schiaffo Trump. Meloni: "Rispetto per i morti"Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sull'Afghanistan hanno generato risposte di disagio e fastidio a Palazzo Chigi.

