Afghanistan il sindacato dei Carabinieri contro Trump | Abbia rispetto per i caduti e per la verità

Il Sindacato Italiano Militari Carabinieri (SIM) ha espresso solidarietà e rispetto per i caduti italiani in Afghanistan, condannando le recenti dichiarazioni di Donald Trump. In una nota, il SIM sottolinea che l’alleanza si valuta attraverso i fatti, non le parole, e richiama l’importanza di rispettare la verità e il contributo dei Paesi alleati nelle operazioni militari.

“L’alleanza non si misura con le parole, ma con i fatti – e i fatti parlano chiaro”. È quanto si legge in una nota del SIM, Sindacato Italiano Militari Carabinieri che “esprime ferma e profonda indignazione per le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che hanno gravemente sminuito il contributo dei Paesi alleati della Nato – e quindi dell’Italia – nelle operazioni in Afghanistan. Sono parole inaccettabili. Parole che offendono la memoria di chi ha servito in uno dei teatri operativi più duri degli ultimi decenni e che ignorano, con leggerezza inammissibile, il prezzo pagato anche dall’Arma dei Carabinieri in termini di caduti, feriti, sacrifici personali e familiari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

