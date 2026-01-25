AEW | Big Show torna al commento a Collision

Il 24 gennaio 2026, Big Show, ex WWE World Heavyweight Champion, è tornato a commentare AEW Collision. Accanto a Excalibur e Tony Schiavone, l’atleta ha ripreso il ruolo di commentatore, offrendo la sua esperienza durante l’evento. Questa presenza segna un ritorno importante nel mondo della wrestling, portando un punto di vista professionale e qualificato alla trasmissione.

L’ex WWE World Heavyweight Champion, noto anche come Big Show, è tornato dietro il tavolo di commento nella puntata del 24 gennaio 2026 Il ritorno al fianco di Excalibur e Tony Schiavone. Paul Wight è riapparso in tv nella puntata di AEW Collision andata in onda sabato 24 gennaio 2026, riprendendo il suo posto al commento accanto a Excalibur e Tony Schiavone. Lo show, originariamente previsto in Texas, è stato cancellato e registrato a Orlando, in Florida, subito dopo la puntata di Dynamite del 21 gennaio. Per Wight si tratta del primo impegno al commento di uno show regolare da Battle of the Belts XI, risalente a luglio 2024. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Big Show torna al commento a Collision AEW: Problemi fisici per Scorpio Sky, salta CollisionScorpio Sky non parteciperà all’episodio di AEW Collision del 3 gennaio 2026 a causa di problemi fisici. AEW: Mercedes Moné perde a sorpresa un altro titolo a CollisionNell'ambito di AEW Collision, si è verificata una sorprendente variazione di titolo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Paige si allena per tornare sul ring, ritorno vicino? (VIDEO); Bishop Dyer (Baron Corbin) rivela i dettagli del suo debutto in AEW; VIDEO: Lucha Libre AAA del 17.01.2026 – Episodio completo. In prima serata su Canale 5, torna C’è Posta per Te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ospiti: Alessandra Amoroso e tre interpreti della serie di Canale 5 La forza di una donna: Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk… #ceposta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.