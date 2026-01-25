Addio a William Foege l’epidemiologo che sconfisse il vaiolo

Se n’è andato William Herbert Foege, epidemiologo statunitense di grande rilievo, noto per il suo contributo alla lotta contro il vaiolo. La sua opera ha avuto un impatto significativo sulla salute pubblica mondiale, contribuendo all’eradicazione di una delle malattie più temute. La sua figura rimane un punto di riferimento nel campo dell’epidemiologia e delle strategie di prevenzione.

Addio a William Herbert Foege, l'epidemiologo statunitense considerato una figura chiave nella storia della medicina globale. Foege è morto il 24 gennaio all'età di 89 anni nella sua casa di Atlanta, a causa di un' insufficienza cardiaca congestizia. La notizia è stata diffusa dal collega e amico Mark Rosenberg al New York Times, confermando la perdita di uno dei protagonisti più influenti della lotta contro le malattie infettive. La sua formazione. Nato nel 1936 a Decorah, Iowa, figlio di un pastore luterano, Foege si laureò in biologia e medicina e conseguì un master in sanità pubblica ad Harvard.

