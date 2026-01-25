addio a terziyski scrittore bulgaro

È deceduto a Sofia lo scrittore bulgaro Kalin Terziyski, riconosciuto come uno degli autori più significativi della letteratura contemporanea bulgara. Nato nel 1968, la sua opera ha contribuito in modo importante alla scena letteraria nazionale. La scomparsa di Terziyski rappresenta una perdita per il panorama culturale bulgaro, lasciando un patrimonio di scritti che continuerà a essere apprezzato nel tempo.

Lo scrittore Kalin Terziyski, considerato tra gli autori più interessanti e di talento della letteratura bulgara contemporanea, è morto all’età di 55 anni a Sofia. Psichiatra professionista, dall’inizio degli anni Duemila si era dedicato alla scrittura. Autore con uno stile autobiografico e un forte focus sul profilo interiore dei personaggi, nel 2011 vinse il Premio dell’Unione europea per la letteratura con la raccolta di racconti C’è qualcuno che vi ama?, pubblicata in italiano da Voland nel 2021 con la traduzione di Daniela Di Sora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

