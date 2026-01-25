Addio a Sergio Menicucci maestro di giornalismo e punto di riferimento per il sindacato

È deceduto all’età di 89 anni Sergio Menicucci, riconosciuto come un importante maestro di giornalismo e figura di riferimento nel panorama sindacale. La notizia è stata comunicata dal coordinamento di Pluralismo e Libertà, che coinvolge rappresentanze della Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel settore e nel mondo dell’informazione.

È morto all'età di 89 anni il giornalista Sergio Menicucci. A darne la notizia è il coordinamento di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit. "Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la scomparsa del collega Sergio Menicucci, giornalista di grande esperienza, protagonista della vita professionale e sindacale della categoria, che ha dedicato tutta la sua lunga carriera alla difesa del giornalismo, del servizio pubblico e dei diritti dei colleghi", sottolinea il Coordinamento di Pluralismo e Libertà in una nota. Nato a Configni (Rieti) il 5 agosto 1936, Sergio Menicucci era giornalista professionista dal 1° aprile 1970.

