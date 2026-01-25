Addio a Paolo Ferrario allenatore simbolo degli anni ' 90 | guidò Ospitaletto e Brescia

È deceduto martedì 20 gennaio a Cesenatico Paolo Ferrario, noto come “Ciapina”. Allenatore riconosciuto negli anni ’90, guidò squadre come Ospitaletto e Brescia. La sua scomparsa, annunciata dai manifesti funebri, rappresenta una perdita significativa nel mondo del calcio italiano. Ferrario aveva 83 anni ed è ricordato per il suo contributo alla crescita di numerosi club e calciatori.

