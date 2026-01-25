Addio a Paolo Ferrario allenatore simbolo degli anni ' 90 | guidò Ospitaletto e Brescia
È deceduto martedì 20 gennaio a Cesenatico Paolo Ferrario, noto come “Ciapina”. Allenatore riconosciuto negli anni ’90, guidò squadre come Ospitaletto e Brescia. La sua scomparsa, annunciata dai manifesti funebri, rappresenta una perdita significativa nel mondo del calcio italiano. Ferrario aveva 83 anni ed è ricordato per il suo contributo alla crescita di numerosi club e calciatori.
Paolo Ferrario, per tutti “Ciapina”, è morto martedì 20 gennaio a Cesenatico, all’età di 83 anni. La notizia è emersa nei giorni successivi, attraverso i manifesti funebri. Nessun annuncio ufficiale, nessun clamore.La salvezza e poi la promozione con l'Ospitaletto Nel calcio bresciano Ferrario ha.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Milan: addio a Paolo “Ciapina” Ferrario, il rapinatore delle aree di rigore che viveva il calcio con leggerezzaMilano piange la scomparsa di Paolo “Ciapina” Ferrario, noto anche per il suo passato da rapinatore nelle aree di rigore.
Addio a Paolo Ferrario, allenatore simbolo degli anni '90: guidò Ospitaletto e BresciaNel 1996-97 arriva la chiamata del Brescia. Il presidente Gino Corioni lo sceglie per sostituire Beppe Materazzi in una stagione complicata. Ferrario prende in mano una squadra in difficoltà, ma il ... bresciatoday.it
