Accerchiato e derubato davanti a scuola da coetanei

Giovedì mattina, nei pressi di un istituto comprensivo di Bologna, si è verificato un episodio che ha coinvolto un ragazzo delle scuole medie. Un giovane è stato accerchiato e derubato da alcuni coetanei. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra familiari e insegnanti, evidenziando ancora una volta l’importanza di promuovere la consapevolezza e la sicurezza tra i giovani.

Giovedì mattina, nei pressi di un istituto comprensivo di Bologna, si è verificato un episodio che ha coinvolto uno studente delle scuole medie. Il ragazzo, poco prima di entrare in classe, è stato avvicinato da un gruppo di giovani, presumibilmente più grandi di lui, che lo hanno accerchiato e costretto a consegnare un paio di guanti. Spaventato, il ragazzo è rientrato nell’edificio scolastico e ha raccontato l’accaduto. È stata la scuola a segnalare l’episodio alla polizia, che ha avviato le prime verifiche. Secondo quanto ricostruito, i responsabili del gesto potrebbero essere studenti dello stesso istituto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

