Accadde oggi | 25 gennaio trafugata la salma di Mike Bongiorno

Il 25 gennaio 2011, a un anno e mezzo dalla morte di Mike Bongiorno, si verificò il furto della sua salma. L’episodio attirò immediatamente l’attenzione dei media e generò numerose ipotesi e teorie. La vicenda rimane tra le più insolite nella storia delle celebrazioni italiane, evidenziando l’interesse e l’affetto del pubblico verso uno dei volti più iconici della televisione italiana.

Il 25 gennaio 2011, a un anno e mezzo dalla scomparsa di uno dei padri della televisione italiana, l’Italia si svegliò con una incredibile notizia: la salma di Mike Bongiorno era stata trafugata dal cimitero di Dagnente, sul lago Maggiore. Un furto che scosse l’opinione pubblica e tutto il mondo della televisione. Il caso attirò subito l’attenzione mediatica e la notizia si diffuse con estrema velocità, alimentando numerose speculazioni e teorie del complotto.Dopo vari arresti e interrogatori di persone che avevano chiesto un riscatto, risultate poi tutte mitomani ed estranee alla vicenda, l’8 dicembre il feretro viene ritrovato intatto nei pressi delle sponde del fontanile Saretta, nella campagna alla periferia del comune di Vittuone, vicino a Milano. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

