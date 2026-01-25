Acapulco dopo il ciclone Otis | la solidarietà di Bergamo ricostruisce la parrocchia

Dopo il passaggio del ciclone Otis, Acapulco sta affrontando una fase di ricostruzione. La parrocchia di San Nicola di Bari si sta rinnovando grazie all’impegno e alla solidarietà della Fondazione Santina e della comunità di Cenate Sopra, che hanno contribuito a ripristinare i servizi e gli spazi di incontro. Un esempio di collaborazione tra realtà italiane e messicane per superare le difficoltà e sostenere la ripresa della comunità locale.

SOLIDARIETÀ. La parrocchia di San Nicola di Bari rinasce grazie alla solidarietà della Fondazione Santina e della parrocchia di Cenate Sopra. Un legame di fede e aiuto concreto che unisce Italia e Messico, tra ricostruzione, memoria delle vittime e nuovi progetti di speranza. Il ciclone Otis, che nel 2023 ha colpito duramente il Messico, ha lasciato profonde ferite nella città di Acapulco, causando vittime e ingenti danni materiali. Tra le strutture devastate anche la parrocchia di San Nicola di Bari, gravemente compromessa da crolli, fango e detriti. La ricostruzione, inizialmente lenta e complessa, ha trovato nuovo impulso grazie alla solidarietà arrivata dall’Italia, in particolare attraverso la Fondazione Santina di Bergamo (voluta dal bergamasco mons. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Acapulco dopo il ciclone Otis: la solidarietà di Bergamo ricostruisce la parrocchia Solidarietà dopo il ciclone, l'Acr Messina devolve parte dell'incasso della gara con l'AcirealeL’Acr Messina ha annunciato che devolverà 2 euro per ogni biglietto venduto per la partita contro l’Acireale, prevista per domenica, alle aziende e alle famiglie colpite dalle recenti mareggiate nella zona messinese. Leggi anche: “I Canti Natalizi”: Musica, solidarietà e condivisione con la Confraternita e la Parrocchia a Bellizzi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Acapulco dopo il ciclone Otis: la solidarietà di Bergamo ricostruisce la parrocchiaLa parrocchia di San Nicola di Bari rinasce grazie alla solidarietà della Fondazione Santina e della parrocchia di Cenate Sopra. ecodibergamo.it Uragano Harry: come ci si sente psicologicamente dopo la tragediaScopri come ci si sente dopo l'uragano Harry: emozioni e impatti psicologici sugli abitanti delle aree colpite. microbiologiaitalia.it Il 20 gennaio 1984 muore ad Acapulco in Messico, Johnny Weissmuller, uno dei nuotatori più premiati della storia, vincitore di 6 medaglie olimpiche di cui 5 ori, 52 titoli nazionali statunitensi, 67 record mondiali, è il Tarzan dell’urlo nella giungla. Uno sportivo p - facebook.com facebook

