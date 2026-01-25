Acapulco dopo il ciclone Otis | la solidarietà di Bergamo ricostruisce la parrocchia

Dopo il passaggio del ciclone Otis, Acapulco sta affrontando una fase di ricostruzione. La parrocchia di San Nicola di Bari si sta rinnovando grazie all’impegno e alla solidarietà della Fondazione Santina e della comunità di Cenate Sopra, che hanno contribuito a ripristinare i servizi e gli spazi di incontro. Un esempio di collaborazione tra realtà italiane e messicane per superare le difficoltà e sostenere la ripresa della comunità locale.

SOLIDARIETÀ. La parrocchia di San Nicola di Bari rinasce grazie alla solidarietà della Fondazione Santina e della parrocchia di Cenate Sopra. Un legame di fede e aiuto concreto che unisce Italia e Messico, tra ricostruzione, memoria delle vittime e nuovi progetti di speranza. Il ciclone Otis, che nel 2023 ha colpito duramente il Messico, ha lasciato profonde ferite nella città di Acapulco, causando vittime e ingenti danni materiali. Tra le strutture devastate anche la parrocchia di San Nicola di Bari, gravemente compromessa da crolli, fango e detriti. La ricostruzione, inizialmente lenta e complessa, ha trovato nuovo impulso grazie alla solidarietà arrivata dall’Italia, in particolare attraverso la Fondazione Santina di Bergamo (voluta dal bergamasco mons. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

