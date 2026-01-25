Abitanti ‘fantasma’ nelle case carte false per avere la residenza | sequestri e 2 indagati

A Ferrara, sono stati scoperti abitanti ‘fantasma’ e utilizzo di documenti falsi per ottenere la residenza. L’indagine, ancora in corso, ha portato al sequestro di documentazione presso l’ufficio Anagrafe e all’iscrizione di due persone nel registro degli indagati. La vicenda evidenzia pratiche illecite volte a falsificare la residenza, sollevando questioni sulla gestione e verifica delle procedure anagrafiche.

Ferrara, 25 gennaio 2026 – Residenti 'fantasma' nelle abitazioni di ignari proprietari. Una scoperta sconcertante, che ha portato all'apertura di un'inchiesta con due persone indagate e il sequestro di svariata documentazione negli uffici dell'Anagrafe di via Fausto Beretta. L'attività investigativa condotta dal la polizia locale ruota intorno a presunte irregolarità nelle pratiche di residenza anagrafica. Secondo l'ipotesi investigativa, alcune residenze sarebbero state ottenute in modo irregolare da cittadini extracomunitari attraverso false attestazioni, finalizzate al conseguimento dei diritti connessi alla residenza, come il rilascio del permesso di soggiorno, il nulla osta al ricongiungimento familiare, la possibilità di fare domanda per l'ottenimento di un alloggio popolare, ma anche al diritto alla cittadinanza italiana.

