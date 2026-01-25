A1 Milano-Napoli chiusure e deviazioni tra Ceprano Pontecorvo Anagni e Colleferro per lavori e manutenzione

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Ceprano, Pontecorvo, Anagni e Colleferro, si prevedono chiusure e deviazioni per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. La stazione di Ceprano sarà chiusa in entrata verso Napoli dalle 21:00 di martedì 27 alle 2:00 di mercoledì 28 gennaio, per consentire le attività di ispezione e intervento. Sono previste modifiche temporanee alla viabilità in questa tratta.

Ispezioni, manutenzione delle barriere di sicurezza e lavori di pavimentazione: ecco tutte le chiusure programmate e le alternative consigliate agli automobilisti dal 26 al 30 gennaio Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Ceprano sarà chiusa in entrata verso Napoli dalle 21:00 di martedì 27 alle 2:00 di mercoledì 28 gennaio. In alternativa, gli automobilisti possono entrare alla stazione di Pontecorvo. Successivamente, nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo con le seguenti modalità: Sempre sulla A1, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiuso il tratto Anagni-Valmontone in direzione Roma per lavori di pavimentazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

A1 Milano-Napoli, chiusure e deviazioni tra Ceprano, Pontecorvo, Anagni e Colleferro per lavori e manutenzioneSulla A1 Milano-Napoli, tra Ceprano, Pontecorvo, Anagni e Colleferro si sono rese necessarie chiusure e deviazioni per lavori di manutenzione e ispezioni delle barriere di sicurezza.

