A Rho per minga desmentegà

A Rho, uno dei luoghi più antichi dell’hinterland milanese, si distingue per la sua storia e tradizione. Situata nella periferia di Milano, questa cittadina conserva testimonianze del passato, tra cui piazze storiche e monumenti che raccontano la sua evoluzione nel tempo. Rho rappresenta un punto di riferimento importante per chi desidera scoprire le radici e la cultura di questa zona, mantenendo viva la propria identità nel contesto urbano contemporaneo.

e Fabio Wolf A des milia romane de piazza del Domm gh’è vun di sit pussè antigh de l’hinterland meneghin: Rho. La cittaa la nass come castrum in de l’età imperial e la diventa on pont important in su la via tra Milan e el Verban. In del medioevo l’è attestada come Raude e de chì el vegniva el leggendari Giovann de Raude che in del 1099 l’ha faa la primma crosada. L’era el sò lo stemma cont la roeuda che l’è ancammò el vessill comunal. Traa giò del Barbarossa e poeu reconstruii, Rho el diventa on’attrazion per la nobiltaa milanes che la vegn chì a fà su i sò gran vill, in del mezz d’ona natura rigogliosa e incontaminada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Rho, per minga desmentegà Leggi anche: Artigiano in Fiera, scatta la zona rossa a Rho Leggi anche: Incidente a Novate Milanese, 4 feriti e code per la Rho-Monza Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: A Rho, per minga desmentegà. A Rho, per minga desmentegàe Fabio Wolf A des milia romane de piazza del Domm gh’è vun di sit pussè antigh de l’hinterland meneghin: ... ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.