A mia figlia avevano diagnosticato la mononucleosi e invece era il linfoma di Hodgkin Abbiamo fatto chemioterapia e radioterapia | la storia di Alessandra Martines

Alessandra Martines, nota ballerina degli anni ’80 e attrice di successo, con una carriera consolidata, ha affrontato una difficile prova di salute. Originariamente diagnosticata con mononucleosi, le è stato successivamente scoperto un linfoma di Hodgkin, che ha richiesto trattamenti di chemioterapia e radioterapia. La sua esperienza evidenzia l’importanza di approfondimenti diagnostici accurati e di un percorso terapeutico adeguato.

Alessandra Martines è stata una delle ballerine più famose degli Anni 80, memorabile il suo “Fantastico ” in coppia con Lorella Cuccarini, poi la carriera di attrice con ottimi riscontri. Martines è stata ospite a “Verissimo”, ieri 24 gennaio, per parlare della malattia che la figlia Stella sta affrontando: il tumore. “All’inizio c’è stato un errore di diagnosi, si credeva fosse una mononucleosi e quindi si è perso un po’ di tempo”, afferma l’attrice 62enne mamma di Stella (1998) e di Hugo (2012). “ Le è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin. – ha raccontato – Abbiamo affrontato la chemioterapia e la radioterapia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

