A che punto sono i lavori su via degli Angeli il municipio | Fase delicata

I lavori su via degli Angeli sono attualmente in una fase delicata, lasciando i residenti in attesa di aggiornamenti sulla riapertura. La strada, chiusa dal 10 febbraio 2025, collega i quartieri di Tor Pignattara e Quadraro. Restano thus le domande sulla tempistica di completamento dell'intervento e sulla ripresa normale del traffico, mentre le autorità stanno monitorando attentamente lo stato di avanzamento delle opere.

Quando riapre via degli Angeli? È la domanda che da ormai da quasi un anno i residenti si fanno, a seguito della chiusura della strada che collega Tor Pignattara e Quadraro, il 10 febbraio 2025.A che punto sono i lavoriL’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia, ha chiarito a.🔗 Leggi su Romatoday.it

Via degli Angeli, Mussolini-Maritato (FI): “Cantiere fantasma il v municipio non può più aspettare”Il cantiere di Via degli Angeli, tra Mussolini e Maritato, si trova da settimane in stato di inattività, senza operai né mezzi, e senza comunicazioni ufficiali ai residenti.

Roma: Mussolini-Maritato(FI), cantiere fantasma in via degli Angeli, Municipio V chiariscaRoma: Il cantiere di Via degli Angeli, nel Municipio V, si trova da settimane in stato di abbandono, privo di operai e mezzi, senza comunicazioni ufficiali ai residenti.

