A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi slalom Kitzbuehel 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi, a Kitzbuehel, gli azzurri dello sci alpino partecipano allo slalom con Vinatzer tra i favoriti. La gara inizia alle ore 10:00, con il pettorale numero 15. La gara sarà trasmessa in diretta su Raisport e disponibile in streaming su diversi portali sportivi. L’Italia schiera sei atleti in questa tappa della Coppa del Mondo, con Vinatzer tra i principali protagonisti.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino inseguirà un risultato di rilievo quando mancano meno di due settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e soltanto un paio di altri slalom all’appello prima dei Giochi. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30 L’azzurro scatterà con il pettorale numero 17: l’obiettivo è quello di risalire la china dopo qualche passaggio non brillantissimo, con la speranza di rientrare nel secondo sottogruppo di merito in vista dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi, slalom Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streamingOggi, nello slalom di Wengen 2026, Alex Vinatzer rappresenterà l'Italia con il pettorale numero X.

A che ora partono Paris e gli azzurri oggi nella discesa di Kitzbuehel 2026: n. di pettorale, tv, streamingOggi a Kitzbuehel si svolge la discesa libera della tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026.

DIRETTA LIVE - Va in scena a Wengen una delle classiche invernali, lo slalom sulla pista elvetica che chiude la tre giorni all'ombra dello Jungfrau. Norvegia contro Francia, con qualche possibilità di inserimento. Alex Vinatzer arriva da un periodo non semplic - facebook.com facebook