A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi slalom Kitzbuehel 2026 | n di pettorale tv streaming

Da oasport.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, a Kitzbuehel, gli azzurri dello sci alpino partecipano allo slalom con Vinatzer tra i favoriti. La gara inizia alle ore 10:00, con il pettorale numero 15. La gara sarà trasmessa in diretta su Raisport e disponibile in streaming su diversi portali sportivi. L’Italia schiera sei atleti in questa tappa della Coppa del Mondo, con Vinatzer tra i principali protagonisti.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino inseguirà un risultato di rilievo quando mancano meno di due settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e soltanto un paio di altri slalom all’appello prima dei Giochi. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30 L’azzurro scatterà con il pettorale numero 17: l’obiettivo è quello di risalire la china dopo qualche passaggio non brillantissimo, con la speranza di rientrare nel secondo sottogruppo di merito in vista dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora partono vinatzer e gli azzurri oggi slalom kitzbuehel 2026 n di pettorale tv streaming

© Oasport.it - A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi, slalom Kitzbuehel 2026: n. di pettorale, tv, streaming

A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi, slalom Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streamingOggi, nello slalom di Wengen 2026, Alex Vinatzer rappresenterà l’Italia con il pettorale numero X.

A che ora partono Paris e gli azzurri oggi nella discesa di Kitzbuehel 2026: n. di pettorale, tv, streamingOggi a Kitzbuehel si svolge la discesa libera della tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: A che ora partono Goggia, Della Mea e le azzurre oggi, Gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale e tv; A che ora partono Paris e gli azzurri oggi nella discesa di Kitzbuehel 2026: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv; A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, discesa Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streaming.

a che ora partonoA che ora partono Paris e gli azzurri oggi nella discesa di Kitzbuehel 2026: n. di pettorale, tv, streamingSaranno otto gli italiani al via della discesa libera di Kitzbuehel, evento valevole per la tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci ... oasport.it

a che ora partonoA che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tvSaranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Kitzbuehel (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, venerdì 23 ... oasport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.