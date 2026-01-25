A che ora il biathlon oggi | startlist mass start Nove Mesto tv streaming

Oggi, domenica 25 gennaio, si svolge a Nove Mesto la gara di biathlon con startlist per la mass start. L’evento, ultimo della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, prevede orari di inizio e modalità di trasmissione sia in TV che in streaming. Ecco tutte le informazioni utili per seguire la competizione in modo preciso e puntuale.

Oggi, domenica 25 gennaio, calerà il sipario sulla sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) andranno in scena le due Mass Start uomini e donne, che scriveranno la parola fine sull’appuntamento sulle nevi ceche. Due prove che nei fatti chiuderanno il ciclo di fine-settimana prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. In casa Italia, ci si presenta con ambizioni. Tommaso Giacomel, leader della classifica generale, vorrà confermare il pettorale giallo, mentre Lukas Hofer, sul podio nella short individual di questo fine-settimana, ha grandi motivazioni per dare un seguito a quanto di buono già fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora il biathlon oggi: startlist mass start Nove Mesto, tv, streaming A che ora il biathlon oggi, Mass start Annecy 2025: programma, tv, startlist, streamingA che ora il biathlon oggi, Mass start Annecy 2025: programma, tv, startlist, streaming Oggi, domenica 21 dicembre, si conclude la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. A che ora il biathlon oggi: startlist short individual maschile Nove Mesto, tv, streamingOggi, giovedì 22 gennaio, si svolge la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Nove Mesto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Amici 25 cambia orario, a che ora finisce il programma di Maria De Filippi e cos’è successo; Quando il biathlon oggi in tv: orario short individual maschile Nove Mesto, startlist, streaming; Sinner-Duckworth, il 2° turno giovedì 22 alle 9; Amici cambia orario di domenica, perché il programma di Maria De Filippi si accorcia. A che ora gli sport invernali oggi: programma sabato 24 gennaio, tv, streamingOggi sabato 24 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile a Kitzbuehel ... oasport.it Solstizio d’Inverno 2025, a che ora cade il 21 dicembre e cosa succede nel giorno più corto dell’annoIl solstizio d’inverno 2025 si verifica il 21 dicembre alle 16:03 ora italiana, segnando il giorno in cui nell’emisfero settentrionale si registra il minor numero di ore di luce e la notte più lunga ... fanpage.it Sport in tv oggi 24 gennaio: Palinsesto completo in articolo. #SportInTv #AO2026 #Sinner #SciAlpino #Biathlon #Volley #SerieA x.com Oggi Sport Notizie. . & (anno 6.5) . Federica Brignone è tornata in gara, tra gli uomini Giovanni Franzoni brilla a Wengen. L'Italia fa il pieno di medaglie agli Europei di Pattinaggio di Figura e di Short Track. Nel biathlon Giacomel e Vitt facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.