A che ora gli sport invernali oggi | programma 25 gennaio tv streaming

Il 25 gennaio si svolgono diverse competizioni di sport invernali, tra cui sci alpino, biathlon, speed skating, sci di fondo, salto con gli sci e sci alpinismo. Di seguito il programma degli eventi di oggi, con orari, canali televisivi e opzioni di streaming per seguire le gare in diretta.

Oggi, domenica 25 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo speed skating, lo sci di fondo, il salto con gli sci, e lo sci alpinismo. Nello sci alpino, per la Coppa del Mondo di Spindleruv Mlyn, vedremo all’opera nello slalom femminile Anna Trocker, Lara Della Mea e Giorgia Collomb, già in gara nel gigante di ieri, alle quali si aggiungeranno Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani e Giada D’Antonio. Per quanto concerne, invece, la Coppa del Mondo di Kitzbuehel di sci alpino, nello slalom maschile saranno protagonisti sei italiani, ovvero Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera. 🔗 Leggi su Oasport.it

